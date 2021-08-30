Кафельников: «Спартаку» поможет смена владельца

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.

«Я уже говорил, что может помочь клубу — смена владельца. Никакая смена тренера не поможет «Спартаку». Вся проблема, к сожалению, во владельце. Моя позиция по этому вопросу не изменится», — передаёт слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

По итогам шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает десятое место, набрав семь очков. Также московская команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» по сумме двух матчей с общим счётом 0:4.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» может уволить Руя Виторию с поста главного тренера во время паузы на игры сборной России.