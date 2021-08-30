Гнездилов — о победе на Паралимпиаде: я достиг цели всей жизни

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Паралимпийский чемпион Денис Гнездилов прокомментировал завоевание золотой медали на Играх в Токио.
Гнездилов — о победе на Паралимпиаде: я достиг цели всей жизни
  • Reuters

«Чем запомнится Паралимпиада? Целью моей жизни, которой я достиг. Шестая попытка была самой тяжёлой, решалось, золотая или серебряная медаль. После этого сорвал голос, все эмоции выкрикивал как мог», — приводит слова Гнездилова ТАСС.

По словам спортсмена, его уже многие поздравили с паралимпийской медалью, в том числе родные и близкие, а также «мама со слезами на глазах».

«У меня телефон не с собой был... никогда не видел такого большого количества звонков и сообщений», — добавил спортсмен.

Гнездилов завоевал золотую медаль летних Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см.

В финальных соревнованиях Гнездилов в первой попытке показал результат 11,02 м, а во второй — 1,16 м. Таким образом, россиянин установил мировой рекорд.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Гнездилова с завоеванием золотой медали.

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