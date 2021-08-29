Путин поздравил Гнездилова с золотом Паралимпиады в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил россиянина Дениса Гнездилова с завоеванием золотой медали летних Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см.

Путин отметил, что российский спортсмен подтвердил высокий класс мастерства и подготовки паралимпийцев из России.

«Уважаемый Денис Анатольевич! Примите поздравления с триумфальным выступлением на летних Паралимпийских играх в Токио. В напряжённой борьбе вы проявили по-настоящему лидерские качества и победный настрой, по праву завоевали заветную золотую медаль», — цитирует президента сайт Кремля.

Он также пожелал Гнездилову новых успехов, удачи и всего наилучшего.

В финальных соревнованиях россиянин в первой попытке показал результат 11,02 м, установив мировой рекорд.

Ранее сообщалось, что российский пловец Черняев с мировым рекордом завоевал золото Паралимпиады в Токио.