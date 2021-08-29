Путин поздравил Гнездилова с золотом Паралимпиады в Токио
- Reuters
Путин отметил, что российский спортсмен подтвердил высокий класс мастерства и подготовки паралимпийцев из России.
«Уважаемый Денис Анатольевич! Примите поздравления с триумфальным выступлением на летних Паралимпийских играх в Токио. В напряжённой борьбе вы проявили по-настоящему лидерские качества и победный настрой, по праву завоевали заветную золотую медаль», — цитирует президента сайт Кремля.
Он также пожелал Гнездилову новых успехов, удачи и всего наилучшего.
В финальных соревнованиях россиянин в первой попытке показал результат 11,02 м, установив мировой рекорд.
Ранее сообщалось, что российский пловец Черняев с мировым рекордом завоевал золото Паралимпиады в Токио.