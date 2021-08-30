Жена Карпина прокомментировала блокировку аккаунта в Instagram

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья рассказала о причинах блокировки аккаунта в Instagram.

«Я не удаляла Instagram. Мой аккаунт заблокировала служба безопасности. Сейчас разбираемся, я бы сама этого не делала. Хейт? Нет, из-за хейта я бы точно не удаляла мой Instagram», — передаёт слова Карпиной «Спорт-Экспресс».

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее вратарь сборной России и немецкого «Байера» Андрей Лунёв поделился эмоциями от прибытия в расположение национальной команды.