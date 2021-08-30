Калашян заявил, что в финале Паралимпиады терпел боль в колене

Бронзовый призёр Паралимпиады в Токио Артём Калашян заявил, что в финале Паралимпиады в Токио в беге на 100 метров чувствовал боль в колене.

«Я очень доволен и результатом своим, и формой. Я же травму получил вчера на разминке, болит колено. Но я терпел сегодня. Если бы не колено, я, наверное, ещё лучше выступил бы», — цитирует Калашяна РИА Новости.

По словам легкоатлета, он не сильно расстроен из-за своего результата, поскольку его друг Дмитрий Сафронов с мировым рекордом выиграл финальный забег.

Сафронов показал лучшее время в беге на 100 м (класс T35) — 11,39 секунды. Его соотечественник Артём Калашян (11,75) завоевал бронзу. Серебро досталось украинцу Игорю Цветову (11,47).

Ранее золотой призёр летних Паралимпийских игр, россиянин Богдан Мозговой, заявил, что после финиша был приятно удивлён, увидев результат заплыва на табло.