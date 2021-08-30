Мозговой поделился эмоциями после победы на Паралимпиаде в плавании

Золотой призёр летних Паралимпийских игр россиянин Богдан Мозговой заявил, что после финиша был приятно удивлен, увидев результат заплыва на табло.

«Когда я плыл, мне казалось, что иду далеко не первым, а третьим. И к тому же на финише я очень плохо сделал касание (бортика. — RT). Даже не был уверен, что вообще попал в призы, думал, что точно не первый. И поэтому очень сильно удивился, увидев результат на табло. Это стало для меня большим шоком. Приятным шоком», — цитирует Мозгового РИА Новости.

Он добавил, что золотой медали больше всего будут радоваться его родители и тренер. Пловец также выразил сожаление, что не смог показать своё лучшее время.

«Хочется, конечно, плыть быстрее. Я ожидал, что мы покажем более быстрые секунды, потому что все парни молодые и очень сильные», — рассказал Мозговой.

Паралимпиада проходит с 24 августа по 5 сентября в Японии.

Ранее сообщалось, что Мозговой на дистанции 100 м на спине в классе S9 завоевал золото.