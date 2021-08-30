Мозговой поделился эмоциями после победы на Паралимпиаде в плавании

Короткая ссылка
Золотой призёр летних Паралимпийских игр россиянин Богдан Мозговой заявил, что после финиша был приятно удивлен, увидев результат заплыва на табло.
Мозговой поделился эмоциями после победы на Паралимпиаде в плавании
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Когда я плыл, мне казалось, что иду далеко не первым, а третьим. И к тому же на финише я очень плохо сделал касание (бортика. — RT). Даже не был уверен, что вообще попал в призы, думал, что точно не первый. И поэтому очень сильно удивился, увидев результат на табло. Это стало для меня большим шоком. Приятным шоком», — цитирует Мозгового РИА Новости.

Он добавил, что золотой медали больше всего будут радоваться его родители и тренер. Пловец также выразил сожаление, что не смог показать своё лучшее время.

«Хочется, конечно, плыть быстрее. Я ожидал, что мы покажем более быстрые секунды, потому что все парни молодые и очень сильные», — рассказал Мозговой.

Паралимпиада проходит с 24 августа по 5 сентября в Японии.

Ранее сообщалось, что Мозговой на дистанции 100 м на спине в классе S9 завоевал золото.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить