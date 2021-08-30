Тактаров резко высказался о драке на российском турнире Hardcore Fighting

Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров прокомментировал потасовку между представители команд бойцов Чоршанбе Чоршанбиева и Мохаммада Хейбати на одном из турниров российского промоушена Hardcore Fighting.

«Разумеется, всё было подготовлено. Они приехали на турнир только с одной целью: устроить провокацию. И своего они добились, пускай не с первого раза. Дисквалифицировать всех, кто замешан. Всех зачинщиков надо жёстко наказать и выгнать, иначе ничему не научатся», — цитирует Тактарова Legalbet.

По словам ветерана ММА, драка произошла ещё до его приезда. Тактаров добавил, что он только на месте узнал, что стулья летали в кого-то.

«Видел, как на улице толпы стали собираться. Выходили какие-то ребята с битами. Мой водитель сказал, что он специально отъехал в другое место меня ждать, мало ли что», — сказал он.

Ранее Тактаров прокомментировал поражение россиянина Сергея Харитонова от француза Чейка Конго на турнире Bellator 265 в американском Су-Фолс.