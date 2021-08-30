Хартли о работе на Олимпиаде: из сборной России звонков не поступало

Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли рассказал о возможности поработать в сборной России.

«Могу ли я представить, что мне поступит предложение работать в тренерском штабе сборной России на Олимпиаде? Впервые слышу об этом», — цитирует Хартли «Чемпионат».

Он добавил, что ему пришлось отказаться от работы в сборной Латвии. По мнению Хартли, он не смог бы совмещать работы в двух местах.

«Конечно, я мечтаю попасть на Олимпиаду, возможно, для этого мне придётся ещё четыре года потренировать. Но этим летом мне звонили из клубов, а вот из сборной звонков не поступало», — заключил тренер.

Хартли возглавил «Авангард» в 2018 году. В сезоне-2020/21 под его руководством команда выиграла Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что «Авангард» и ЦСКА сыграют первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги 1 сентября.