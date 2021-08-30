Путин поздравил игроков сборной России по пляжному футболу с победой на ЧМ

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Президент России Владимир Путин поздравил национальную сборную по пляжному футболу с победой на чемпионате мира в Москве.
Путин поздравил игроков сборной России по пляжному футболу с победой на ЧМ
  • Reuters

«От души поздравляю вас с блестящей победой на чемпионате мира по пляжному футболу. Путь к триумфу был непрост, но вы проявили исключительную выдержку, командную сплочённость и волю. Мы гордимся вами!» — говорится в телеграмме, которая была опубликована на сайте Кремля.

Сборная России по пляжному футболу одержала победу на чемпионате мира в Москве. В финале национальная команда обыграла Японию со счётом 5:2.

Ранее вратарь сборной России по пляжному футболу Максим Чужков рассказал, как команда будет праздновать победу на ЧМ. 

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