Назаров: интересно, станет ли Фёдоров тренером-волшебником в ЦСКА

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Известный хоккейный специалист Андрей Назаров прокомментировал назначение Сергея Фёдорова на пост главного тренера московского ЦСКА.
Назаров: интересно, станет ли Фёдоров тренером-волшебником в ЦСКА
  • © ПХК ЦСКА

«Конечно, новому главному тренеру Сергею Фёдорову нужно время для понимания ситуации. Вспомните, в своё время великие Уэйн Гретцки и Вячеслав Фетисов тоже пробовали себя в качестве тренеров, но в итоге пошли другим путём. Сергей решил окунуться в тренерское пекло. Будем смотреть и желать ему только удачи. Мы все помним, что Фёдоров был волшебником на льду, когда играл в хоккей. Будет интересно, станет ли он тренером-волшебником в ЦСКА», — цитирует Назарова «Чемпионат».

14 июля 52-летний специалист был назначен на пост главного тренера ЦСКА.

Фёдоров в качестве игрока сборной России трижды становился чемпионом мира. На его счету также серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что «Авангард» и ЦСКА сыграют первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги 1 сентября.

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