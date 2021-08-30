РФС продлил контракт с экипировщиком футбольных сборных России

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) заключил новый контракт с экипировщиком национальных сборных всех возрастов, компанией adidas.
РФС продлил контракт с экипировщиком футбольных сборных России
  • © РФС

«Компания adidas не только экипирует наши сборные: вместе мы реализуем целый ряд спортивных и социальных проектов, направленных на развитие всех разновидностей футбола в России, а также на дальнейший рост массовости и популярности спорта номер один в стране», — приводит слова президента РФС Александра Дюкова пресс-служба федерации.

Он напомнил, что партнерство РФС и adidas началось 13 лет назад. 

В рамках сотрудничества стороны продолжат объединять усилия для дальнейшего развития и популяризации всех направлений футбола в России.

Ранее сообщалось, что РФС запускает бесплатную программу футбольных тренировок для девочек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить