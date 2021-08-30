РФС продлил контракт с экипировщиком футбольных сборных России

Российский футбольный союз (РФС) заключил новый контракт с экипировщиком национальных сборных всех возрастов, компанией adidas.

«Компания adidas не только экипирует наши сборные: вместе мы реализуем целый ряд спортивных и социальных проектов, направленных на развитие всех разновидностей футбола в России, а также на дальнейший рост массовости и популярности спорта номер один в стране», — приводит слова президента РФС Александра Дюкова пресс-служба федерации.

Он напомнил, что партнерство РФС и adidas началось 13 лет назад.

В рамках сотрудничества стороны продолжат объединять усилия для дальнейшего развития и популяризации всех направлений футбола в России.

Ранее сообщалось, что РФС запускает бесплатную программу футбольных тренировок для девочек.