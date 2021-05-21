РФС запускает бесплатную программу футбольных тренировок для девочек

Российский футбольный союз (РФС) объявил о запуске программы «Мы в игре».

Как сообщает пресс-служба РФС, данная программа будет реализовываться совместно с футбольным проектом GirlPower Kids и немецкой компанией Adidas.

«Мы уверены, что фундаментом для развития всех направлений женского футбола является массовый футбол. Мы видим свою задачу в том, чтобы вовлечь как можно больше девочек в игру, подготовить тренеров к работе в женском футболе и создать возможности для занятий футболом во всех регионах. Именно на это направлена программа РФС «Мы в игре». Она призвана привлечь девочек в футбол и продемонстрировать, что футбол — отличный способ найти друзей, укрепить здоровье, развить важные качества характера и, наконец, просто получить удовольствие от игры», — заявила руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

Бесплатные футбольные тренировки, программа которых разработана таким образом, чтобы развивать не только футбольные навыки, но и лидерство, креативность, умение работать в команде, смелость, упорство, скорость принятия решений в стрессовой ситуации и другие качества, для девочек любого уровня подготовки от пяти до 12 лет будут организованы в пяти городах — Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Ранее был представлен официальный мяч чемпионата мира по пляжному футболу — 2021 в России.