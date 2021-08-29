Черышев признался, что познакомился с Карпиным по телефону

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев рассказал, как познакомился с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

Он отметил, что для национальной команды сейчас всё начинается с чистого листа и ему хочется проявить себя при новом тренере.

«Валерий Георгиевич звонил мне на днях, спрашивал о моём состоянии, так что уже познакомились», — сказал Черышев в интервью на YouTube-канале сборной России.

Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее вратарь сборной России Маринато Гилерме признался, что был расстроен из-за непопадания на Евро-2020.