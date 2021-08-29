Свищёв считает, что игроки сборной России по пляжному футболу достойны звания заслуженных мастеров спорта

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходил в Москве.

«Наши пляжники — настоящие герои! Считаю, что они абсолютно точно достойны звания заслуженных мастеров спорта. Их успех надо закрепить государственными наградами. В такое непростое время, в таком тяжелейшем для нас турнире стать чемпионами мира — это нечто. Пляжный чемпионат мира — это крутейшее событие с точки зрения эмоций. Я уверен, что родные стены и родной песок помогли нашим ребятам, а они, в свою очередь, подарили незабываемые впечатления нашим болельщикам. Безусловно, нельзя не отметить организацию турнира — всё было сделано гениально. Потому также поздравляю всех причастных — они, безусловно, часть этой победы. Наши результаты в пляжном футболе говорят о том, что данный вид спорта у нас получил признание народа и спортсменов. Не удивлюсь, если вскоре он станет по-настоящему народным видом спорта — если ребята продолжат показывать такие результаты», — цитирует Свищёва Sport24.

Сборная России в финале чемпионата мира обыграла команду Японии со счётом 5:2.

Ранее Губерниев высказался о победе сборной России по пляжному футболу.