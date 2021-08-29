Малкин посетил финал ЧМ по пляжному футболу в Москве

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» был замечен на трибунах во время финального матча чемпионата мира по пляжному футболу в Москве между сборными России и Японии.

Reuters

Малкин был запечатлён во время трансляции финала на телеканале «Матч ТВ». Игра проходит в «Лужниках». Ранее сообщалось, что Россия обыгрывает Японию после первого периода финала ЧМ по пляжному футболу.