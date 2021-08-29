Малкин посетил финал ЧМ по пляжному футболу в Москве
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» был замечен на трибунах во время финального матча чемпионата мира по пляжному футболу в Москве между сборными России и Японии.
- Reuters
Малкин был запечатлён во время трансляции финала на телеканале «Матч ТВ».
Игра проходит в «Лужниках».
Ранее сообщалось, что Россия обыгрывает Японию после первого периода финала ЧМ по пляжному футболу.
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