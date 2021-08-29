Швейцария обыграла Сенегал и завоевала бронзу на ЧМ по пляжному футболу

Сборная Швейцарии по пляжному футболу одержала победу над командой Сенегала в матче за третье место чемпионата мира в Москве.

Встреча, прошедшая в «Лужниках», завершилась со счётом 9:7.

В составе «альпийцев» хет-трик оформил Гленн Ходель, дублями отметились Ноэль Отт (один из голов — с пенальти) и Элиотт Муну, а также по одному мячу забили Филипп Борер и Сандро Спаккаротелла. Африканская команда ответила хет-триком Нину Диатта и голами Мамаду Силла, Мамура Дианя, Папа Ндура и Мандионе Дианя.

Таким образом, швейцарцы стали призёрами первенства планеты впервые с 2009 года. Тогда они завоевали серебро.

Ранее игрок сборной Японии по пляжному футболу поделился ожиданиями от финала ЧМ с Россией.