Итальянский журналист сообщил, что «Вест Хэм» подпишет контракт с Влашичем до 2026 года
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- РИА Новости
Как сообщает в Twitter итальянский журналист Николо Скира, 23-летний игрок подпишет соглашение с лондонским коллективом до 2026 года, а его зарплата составит €4 млн в год.
Переговоры же между «Вест Хэмом» и ЦСКА находятся в финальной стадии.
Хорват перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м московский клуб выкупил его трансфер за €15,7 млн. В нынешнем году он принял участие в четырёх матчах Российской премьер-лиги и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» близок к покупке Влашича у ЦСКА за €30 млн.