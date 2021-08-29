Итальянский журналист сообщил, что «Вест Хэм» подпишет контракт с Влашичем до 2026 года

Английский футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» согласовал контракт с хорватским полузащитником московского ЦСКА Николой Влашичем.

Как сообщает в Twitter итальянский журналист Николо Скира, 23-летний игрок подпишет соглашение с лондонским коллективом до 2026 года, а его зарплата составит €4 млн в год.

Переговоры же между «Вест Хэмом» и ЦСКА находятся в финальной стадии.

Хорват перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м московский клуб выкупил его трансфер за €15,7 млн. В нынешнем году он принял участие в четырёх матчах Российской премьер-лиги и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» близок к покупке Влашича у ЦСКА за €30 млн.