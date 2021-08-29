Команда США обошла Россию в медальном зачёте Паралимпиады

Сборная США сместила команду России на четвёртое место в медальном зачёте Паралимпийских игр в Токио по итогам пятого дня соревнований.

Американцы поднялись на третью позицию, так как теперь в их активе 15 золотых, 16 серебряных и девять бронзовых наград. У России же 15 золотых, девять серебряных и 28 бронзовых медалей.

Лидером зачёта является Китай с 45 золотыми, 29 серебряными и 29 бронзовыми наградами. Второе место занимает Великобритания (23 золотые, 19 серебряных и 18 бронзовых медалей).

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали 12 медалей в пятый день Паралимпиады.