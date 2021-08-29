Эфиопская бегунья установила новый мировой рекорд в полумарафоне
- @WorldAthletics
Как сообщает пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), эфиопка пробежала дистанцию полумарафона побережья Антрим (Северная Ирландия) за 1 ч 3 мин 43 с.
Таким образом, Йехуалав стала первой женщиной, которая сумела преодолеть барьер в 1 ч 4 мин на полумарафонских забегах.
Предыдущий рекорд 1 ч 4 мин 2 с принадлежал кенийке Рут Чепнгетич и был установлен в апреле 2021 года.
Ранее сообщалось, что кенийская бегунья Рут Чепнгетич установила новый мировой рекорд в полумарафоне.