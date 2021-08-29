Российский пловец Тарасов выиграл серебро Паралимпиады в Токио
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- РИА Новости
В финальном заплыве на дистанции 50 м вольным стилем в классе S9 россиянин показал время 24,99 секунды.
Золотую медаль выиграл Симон Барлаам из Италии с результатом 24,71 секунды.
Бронза — у американца Джамала Хилла (25,19).
Таким образом, Тарасов завоевал для сборной России 43-ю медаль на Паралимпийских играх в Токио.
Ранее сообщалось, что россиянка Муратова завоевала бронзу Паралимпиады в пауэрлифтинге.