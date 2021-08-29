Россиянка Муратова завоевала бронзу Паралимпиады в пауэрлифтинге

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Россиянка Вера Муратова завоевала бронзовую медаль летних Паралимпийских игр в Токио.
Россиянка Муратова завоевала бронзу Паралимпиады в пауэрлифтинге
  • Reuters

В соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 79 кг россиянка показала результат 132 кг.

Золотую медаль выиграла Боуз Омолайо из Нигерии с результатом 141 кг.

Серебро — у украинки Натальи Олейник (133).

Таким образом, Муратова завоевала для сборной России 42-ю медаль на Паралимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, что Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков оценил выступление российских спортсменов на Паралимпиаде в Токио.

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