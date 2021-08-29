Глава ПКР оценил выступление российских спортсменов на Паралимпиаде в Токио

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков оценил выступление российских спортсменов на летних Паралимпийских играх в Токио.

«Россия выступает достойно, красиво и удовлетворительно. Атлеты радуют нас своими результатами, в том числе и мировыми рекордами. Надеюсь, что тенденция продолжится и до конца Игр мы сохраним свои позиции, оставаясь в пятерке лучших команд в медальном зачёте», — цитирует Рожкова РИА «Новости».

На данный момент сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте Паралимпийских игр в Токио, имея в своём активе 41 медаль: 14 золотых, семь серебряных и 20 бронзовых. На первой позиции — Китай, на второй строчке — Великобритания.

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.

Ранее сообщалось, что в сборной России на Паралимпиаде в Токио не выявлено случаев заражения коронавирусом.