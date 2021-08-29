В сборной России не выявлено случаев заражения коронавирусом на Паралимпиаде в Токио

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что в сборной России не выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией на летних Паралимпийских играх в Токио.

«На 29 августа положительных тестов на коронавирус в сборной России нет», — цитирует Рожкова ТАСС.

На данный момент сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте Паралимпийских игр в Токио, имея в своём активе 41 медаль: 14 золотых, семь серебряных и 20 бронзовых. На первой позиции — Китай, на второй строчке — Великобритания.

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.

Ранее сообщалось, что на Паралимпиаде у двух спортсменов выявили коронавирус.