Вице-президент Алтайской федерации рафтинга погиб во время похода по горной реке
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«Кирилл погиб во время каякерского похода по горной реке в труднодоступном районе Республики Алтай», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС по региону.
В МЧС добавили, что не могут сообщить подробностей происшествия из-за проблем со связью.
«Обстоятельства происшествия будет выяснять Следственный комитет», — добавили в ведомстве.
Косогорову было 32 года. Он организовывал различные водные походы в России и за границей.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку после гибели футболиста во время тренировки в Калининграде.