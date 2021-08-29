Вице-президент Алтайской федерации рафтинга погиб во время похода по горной реке

Вице-президент Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края Кирилл Косогоров погиб во время каякерского похода по горной реке в труднодоступном районе Республики Алтай.

«Кирилл погиб во время каякерского похода по горной реке в труднодоступном районе Республики Алтай», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС по региону.

В МЧС добавили, что не могут сообщить подробностей происшествия из-за проблем со связью.

«Обстоятельства происшествия будет выяснять Следственный комитет», — добавили в ведомстве.

Косогорову было 32 года. Он организовывал различные водные походы в России и за границей.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после гибели футболиста во время тренировки в Калининграде.