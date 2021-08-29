Ковалевски считает, что в «Спартаке» плохая атмосфера

Бывший вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски высказался о проблемах красно-белых в нынешнем сезоне.

«Спартак» не очень удачно начал этот сезон. В следующем году они отпразднуют 100-летие. Команду возглавил португалец Руй Витория, но он особо ничего не изменил. Есть определённые проблемы и обстоятельства в управлении клубом. Там много разных историй, которые выглядят странно. Сейчас ситуация выглядит не слишком приятно, всё чаще говорят о смене тренера. Фанаты команды очень многого ждут, они хотят побед, выхода в Лигу чемпионов. Нынешняя ситуация непростая. И лидеры коллектива не могут с ней справиться. С этой командой что-то не так. Пока трудно назвать полный диагноз, но, как кажется, атмосфера в команде нехорошая. Всё это влияет на результаты на поле», — приводит слова Ковалевски TVP Sport.

После шести туров Российской премьер-лиги «Спартак» имеет семь набранных очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее футболист «Сент-Трюйдена» Кауфриз прошёл медобследование для перехода в «Спартак».