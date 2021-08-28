Metaratings: футболист «Сент-Трюйдена» Кауфриз прошёл медобследование для перехода в «Спартак»

Защитник бельгийского «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриз близок к подписанию контракта с московским «Спартаком».

Как сообщает Metaratings, ожидается, что Кауфриз подпишет контракт со «Спартаком» на три года. Он уже успешно прошёл медобследование.

При этом «Спартак» не сможет сразу включить 24-летнего бельгийца в заявку клуба из-за отсутствия мест для легионеров. На данный момент красно-белые заявили максимально допустимое количество иностранных футболистов. В Российской премьер-лиге команды имеют право заявлять не более восьми легионеров.

Кауфриз в составе бельгийского клуба провёл 25 матчей во всех турнирах, забив один мяч и сделав столько же результативных передач.

Ранее Франко Камоцци, бывший советник и консультант владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, советовал ли он красно-белым бельгийского защитника Кауфриза.