Metaratings: футболист «Сент-Трюйдена» Кауфриз прошёл медобследование для перехода в «Спартак»
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Как сообщает Metaratings, ожидается, что Кауфриз подпишет контракт со «Спартаком» на три года. Он уже успешно прошёл медобследование.
При этом «Спартак» не сможет сразу включить 24-летнего бельгийца в заявку клуба из-за отсутствия мест для легионеров. На данный момент красно-белые заявили максимально допустимое количество иностранных футболистов. В Российской премьер-лиге команды имеют право заявлять не более восьми легионеров.
Кауфриз в составе бельгийского клуба провёл 25 матчей во всех турнирах, забив один мяч и сделав столько же результативных передач.
Ранее Франко Камоцци, бывший советник и консультант владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, советовал ли он красно-белым бельгийского защитника Кауфриза.