Карпин назвал уход из «Ростова» правильным решением

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о своём уходе из «Ростова».

«Уход из «Ростова» — это на сто процентов правильное решение. Я представляю объём работы, которая была до сборов, и если бы ещё был клуб, то с ума сошёл точно. Почему некоторые члены тренерского штаба и персонала на совмещении? Работа, которую они делают, позволяет им это делать. Работа главного тренера для меня лично не позволяет. Если бы я понимал, что могу работать без потери качества, то сделал бы так. Сейчас понимаю, что не смог бы», — сказал Карпин журналистам.

52-летний специалист изначально планировал совмещать обе должности, однако вскоре оставил клубную работу, чтобы сосредоточиться на национальной команде.

Ранее Карпин заявил, что футболистам сборной России надо перестать бояться соперников.