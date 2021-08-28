Карпин заявил, что футболистам сборной России надо перестать бояться соперников
- РИА Новости
«Нам надо попытаться изменить отношение к смелости и храбрости. Уважать соперника надо, но бояться — ни в коем случае. Без дрожащих колен. Хотелось бы это изменить», — приводит слова Карпина Sport24.
По словам Карпина, из-за отсутствия достаточного количества времени тренерский штаб разрабатывает только одну генеральную схему игры.
«Другие легче по восприятию — стоять сзади и обороняться, это все умеют и так», — рассказал тренер.
Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.
Ранее Карпин заявил, что отсутствие Дзюбы может помочь сборной России.