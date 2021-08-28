Карпин высказался об уходе из сборной врачей Безуглова и Бутовского

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал изменения в медицинском штабе команды.

«Что касается изменений в штабе, то поменялись врачи. Да, они ушли в свои клубы. Почему — это вопрос не ко мне, к ним. Это их решение», — приводит слова Карпина Sport24.

По словам Карпина, у любого доктора должна быть медицинская карта с историей болезни пациента.

«Мы запрашивали данные. Мне нужна была информация о футболистах. Они не предоставили данных и ушли», — сказал тренер.

Члены медицинского штаба Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский работали в сборной России с 2012 и 2014 года соответственно. После назначения Карпина врачи ушли из команды.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал уход врачей Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского из сборной России.