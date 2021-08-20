Генсек РФС высказался об уходе Безуглова и Бутовского из сборной России

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал уход врачей Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского из сборной России.
Генсек РФС высказался об уходе Безуглова и Бутовского из сборной России
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«У Карпина не было ни с кем конфликта из тех людей, которые покинули штаб сборной России. Это футбол, так бывает», — цитирует Алаева Sport24.

Члены медицинского штаба Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский работали в сборной России с 2012 и 2014 года соответственно.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможных последствиях ухода менеджера Евгения Савина и врача Безуглова из сборной России.

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