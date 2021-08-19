Колосков высказался о возможных последствиях ухода Савина и Безуглова из сборной России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков предположил, что уход из сборной России менеджера Евгения Савина не приведёт к серьёзным последствиям, а вот перестановки в медицинском штабе национальной команды являются неприятными.

«Что касается ухода Савина, то здесь проблем не будет. Сборная России будет проводить сбор в Новогорске, а там процесс уже давно отработан до мелочей. С вызовами тоже сложностей быть не должно. С медштабом сложнее. Как я прочитал, на замену Эдуарду Безуглову приглашён врач «Зенита» Владимир Хайтин — опытнейший человек, который имеет колоссальный потенциал. Но за пять дней узнать о состоянии почти 30 футболистов крайне сложно», — сказал Колосков RT.

Члены медицинского штаба сборной России Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский работали в сборной России с 2012 и 2014 года соответственно. Савин занимал должность менеджера национальной команды с 2012 года.

Ранее Колосков объяснил, почему раньше в сборной России не было конфликтов между медштабом и физиотерапевтами.