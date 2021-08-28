Глава Татарстана вручил Слуцкому государственную награду

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Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил медаль «100 лет образования ТАССР» главному тренеру казанского «Рубина» Леониду Слуцкому.
Глава Татарстана вручил Слуцкому государственную награду
  • © Kay Int Veen / ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Благодаря энергии, таланту людей, увлечённых своим делом, в том числе и находящихся в этом зале, воплощаются в жизнь даже самые смелые идеи в экономике, науке, образовании, медицине, культуре, управлении и других не менее важных отраслях. Сегодня с нами заслуженный тренер России Леонид Викторович Слуцкий. Ваш опыт и спортивное мастерство послужат возрождению победных традиций футбола в республике», — заявил Рустам Минниханов в интервью пресс-службе клуба.

Торжественная церемония проходила в Казанском кремле и была приурочена ко Дню республики.

Ранее «Рубин» купил полузащитника «Мидтьюлланда» Драйера.

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