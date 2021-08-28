BT: «Рубин» купил полузащитника «Мидтьюлланда» Драйера
- Reuters
Как сообщает BT, сумма сделки составит около €7 млн. В соглашении также предусмотрены бонусы. 23-летний футболист подпишет с казанским клубом пятилетний контракт.
Драйер, по данным Transfermarkt, стоит €6 млн. В текущем сезоне хавбек провёл девять матчей, забил три мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча шестого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».