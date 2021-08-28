BT: «Рубин» купил полузащитника «Мидтьюлланда» Драйера

Датский «Мидтьюлланд» согласовал с казанским «Рубином» трансфер полузащитника Андерса Драйера.

Как сообщает BT, сумма сделки составит около €7 млн. В соглашении также предусмотрены бонусы. 23-летний футболист подпишет с казанским клубом пятилетний контракт.

Драйер, по данным Transfermarkt, стоит €6 млн. В текущем сезоне хавбек провёл девять матчей, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча шестого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».