Сборная России по футболу проводит первую открытую тренировку при Карпине

Футболисты сборной России проводят первую открытую тренировку при новом главном тренере команды Валерии Карпине.

Занятие пропускают вратарь Андрей Лунёв, а также полузащитники Денис Черышев и Алексей Миранчук, которые находятся в расположении своих европейских клубов.

Во время сентябрьского окна сборная России сыграет со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года.

В августе 2021 года сборную России возглавил Валерий Карпин, сменивший на этом посту Станислава Черчесова.

Ранее Колосков назвал кандидата на пост капитана сборной России по футболу.