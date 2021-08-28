Сборная России по футболу проводит первую открытую тренировку при Карпине

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Футболисты сборной России проводят первую открытую тренировку при новом главном тренере команды Валерии Карпине.
Сборная России по футболу проводит первую открытую тренировку при Карпине
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Занятие пропускают вратарь Андрей Лунёв, а также полузащитники Денис Черышев и Алексей Миранчук, которые находятся в расположении своих европейских клубов.

Во время сентябрьского окна сборная России сыграет со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. 

В августе 2021 года сборную России возглавил Валерий Карпин, сменивший на этом посту Станислава Черчесова.

Ранее Колосков назвал кандидата на пост капитана сборной России по футболу.

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