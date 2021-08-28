Колосков назвал кандидата на пост капитана сборной России по футболу
- РИА Новости
«Капитан — это не всегда самый высококлассный игрок команды: он должен быть неформальным лидером, заводящим. По аналогии это может быть Джикия — он капитан «Спартака», один из лидеров сборной России», — цитирует Колоскова Sport24.
По его мнению, Джикия сильный и опытный игрок с лидерскими качествами.
Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.
Ранее старший врач сборной России Владимир Хайтин рассказал подробности о травме защитника «Локомотива» Станислава Магкеева.