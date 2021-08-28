Колосков назвал кандидата на пост капитана сборной России по футболу

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что капитаном национальной сборной может стать защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.

«Капитан — это не всегда самый высококлассный игрок команды: он должен быть неформальным лидером, заводящим. По аналогии это может быть Джикия — он капитан «Спартака», один из лидеров сборной России», — цитирует Колоскова Sport24.

По его мнению, Джикия сильный и опытный игрок с лидерскими качествами.

Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее старший врач сборной России Владимир Хайтин рассказал подробности о травме защитника «Локомотива» Станислава Магкеева.