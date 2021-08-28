Колосков назвал кандидата на пост капитана сборной России по футболу

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что капитаном национальной сборной может стать защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.
Колосков назвал кандидата на пост капитана сборной России по футболу
  • РИА Новости

«Капитан — это не всегда самый высококлассный игрок команды: он должен быть неформальным лидером, заводящим. По аналогии это может быть Джикия — он капитан «Спартака», один из лидеров сборной России», — цитирует Колоскова Sport24.

По его мнению, Джикия сильный и опытный игрок с лидерскими качествами.

Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее старший врач сборной России Владимир Хайтин рассказал подробности о травме защитника «Локомотива» Станислава Магкеева.

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