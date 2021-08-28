«Арсенал» впервые за 67 лет проиграл три стартовых матча АПЛ 

Лондонский «Арсенал» впервые с сезона 1954/55 проиграл три стартовые встречи в чемпионате Англии по футболу.

«Арсенал» проиграл первые три матча чемпионата впервые с сезона 1954/55. Проблемы», — сообщает OptaJoe в Twitter.

1954-55 - Arsenal have lost their first three league matches in a season for the first time since the 1954-55 campaign. Problems. — OptaJoe (@OptaJoe) August 28, 2021

В третьем туре АПЛ «Манчестер Сити» разгромил лондонский клуб со счётом 5:0.

В составе «горожан» дубль оформил Ферран Торрес (12-я и 84-я минуты). Также по одному мячу забили Илкай Гюндоган (7-я), Габриэл Жезус (43-я) и Родриго Эрнандес (53-я). «Канониры» большую часть матча провели в меньшинстве. На 35-й минуте игры красную карточку получил Гранит Джака.

В четвёртом туре «Арсенал» встретится с «Норвич Сити».

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал переход португальского футболиста Криштиану Роналду в английский «Манчестер Юнайтед».