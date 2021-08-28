«Манчестер Сити» забил пять безответных мячей «Арсеналу» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на своём поле нанёс разгромное поражение в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу «Арсеналу» (5:0).

В составе «горожан» дубль оформил Ферран Торрес (12-я и 84-я минуты). Также по одному мячу забили Илкай Гюндоган (7-я), Габриэл Жезус (43-я) и Родриго Эрнандес (53-я). «Канониры» большую часть матча провели в меньшинстве. На 35-й минуте игры красную карточку получил Гранит Джака.

«Сити» с шестью очками занимает первую строчку в турнирной таблице. «Арсенал» потерпел третье поражение подряд со старта АПЛ.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал переход португальского футболиста Криштиану Роналду в английский «Манчестер Юнайтед».