«Манчестер Сити» забил пять безответных мячей «Арсеналу» в матче АПЛ

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«Манчестер Сити» на своём поле нанёс разгромное поражение в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу «Арсеналу» (5:0).
«Манчестер Сити» забил пять безответных мячей «Арсеналу» в матче АПЛ
  • Reuters

В составе «горожан» дубль оформил Ферран Торрес (12-я и 84-я минуты). Также по одному мячу забили Илкай Гюндоган (7-я), Габриэл Жезус (43-я) и Родриго Эрнандес (53-я). «Канониры» большую часть матча провели в меньшинстве. На 35-й минуте игры красную карточку получил Гранит Джака.

«Сити» с шестью очками занимает первую строчку в турнирной таблице. «Арсенал» потерпел третье поражение подряд со старта АПЛ.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал переход португальского футболиста Криштиану Роналду в английский «Манчестер Юнайтед».

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