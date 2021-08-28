Путин поздравил Прокофьеву с золотом Паралимпиады в настольном теннисе
- РИА Новости
Он поздравил спортсменку в письме, опубликованном на сайте Кремля.
«Отличная спортивная подготовка, выдержка, настрой на победу — вот те слагаемые, которые позволили вам одолеть достойных соперниц, стать чемпионкой Паралимпийских летних игр», — написал Путин.
Прокофьева также является двукратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы по настольному теннису среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.
Ранее сообщалось, что Прокофьева завоевала золото Паралимпиады в настольном теннисе.