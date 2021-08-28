Путин поздравил Прокофьеву с золотом Паралимпиады в настольном теннисе

Президент России Владимир Путин обратился к спортсменке Елене Прокофьевой, одержавшей победу в соревнованиях по настольному теннису на Паралимпийских играх в Токио.

Он поздравил спортсменку в письме, опубликованном на сайте Кремля.

«Отличная спортивная подготовка, выдержка, настрой на победу — вот те слагаемые, которые позволили вам одолеть достойных соперниц, стать чемпионкой Паралимпийских летних игр», — написал Путин.

Прокофьева также является двукратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы по настольному теннису среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

Ранее сообщалось, что Прокофьева завоевала золото Паралимпиады в настольном теннисе.