Прокофьева завоевала золото Паралимпиады в настольном теннисе

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Россиянка Елена Прокофьева стала чемпионкой Паралимпийских игр в Токио по настольному теннису.
Прокофьева завоевала золото Паралимпиады в настольном теннисе
  • РИА Новости

В финале она одолела француженку Леа Ферне со счётом 3:1 (11:4, 8:11, 11:8, 11:5).

Спортсменки участвуют в состязаниях в классе 11, где выступают люди с интеллектуальными нарушениями.

Елена Прокофьева — двукратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы по настольному теннису среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

Ранее сообщалось, что трое россиян завоевали бронзовые медали в настольном теннисе на Паралимпиаде.

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