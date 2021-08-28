Прокофьева завоевала золото Паралимпиады в настольном теннисе
- РИА Новости
В финале она одолела француженку Леа Ферне со счётом 3:1 (11:4, 8:11, 11:8, 11:5).
Спортсменки участвуют в состязаниях в классе 11, где выступают люди с интеллектуальными нарушениями.
Елена Прокофьева — двукратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы по настольному теннису среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.
Ранее сообщалось, что трое россиян завоевали бронзовые медали в настольном теннисе на Паралимпиаде.