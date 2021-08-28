Трое россиян завоевали бронзовые медали в настольном теннисе на Паралимпиаде

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Три российских спортсмена стали обладателями бронзовых наград в настольном теннисе на Паралимпийских играх в Токио.
Трое россиян завоевали бронзовые медали в настольном теннисе на Паралимпиаде
  • Reuters

61-летняя Надежда Пушпашева стала обладательницей бронзы в классе 2 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Она уступила в 1/2 финала китаянке Цзин Лю (8:11, 4:11, 11:8, 5:11).

Другая российская спортсменка, 57-летняя Раиса Чебаника заняла третье место в классе 6 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата). Чебаника проиграла в полуфинале украинке Марине Литовченко (3:11, 8:11, 2:11).

31-летний Юрий Ноздрунов также принёс в копилку России бронзу. Он потерпел поражение от полуфинале бельгийца Лорана Дево в классе 9 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата) со счётом 8:11, 11:8, 1:11, 13:11, 4:11.

Ранее сообщалось, что Елена Прокофьева вышла в финал паралимпийского турнира по настольному теннису.

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