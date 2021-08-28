Прокофьева вышла в финал паралимпийского турнира по настольному теннису

Российская спортсменка Елена Прокофьева вышла в финал Паралимпиады по настольному теннису, обыграв соперницу из Гонконга Вон Тинтин.

Об этом сообщает ТАСС.

Матч закончился со счётом 9:11, 11:5, 11:6, 11:8 в пользу 50-летней россиянки.

В финале, который пройдет 29 августа, ей предстоит сыграть с французской спортсменкой Леа Ферне. Участницы состязаний выступают в классе 11, где выступают люди с интеллектуальными нарушениями.

Елена Прокофьева — двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по настольному теннису среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Варвара Грачёва прошла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чикаго.