Шунин высказался о своём 300-м матче за «Динамо»
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«Эта цифра значит очень много. Я очень рад быть частичкой клуба, в котором вырос, который меня воспитал и дал мне путь в спортивную жизнь. Не всегда всё получается, но ты всё равно оставляешь огромное количество сил на тренировках и в играх», — цитирует Шунина пресс-служба «Динамо».
По словам голкипера, для него является настоящим удовольствием удовольствие игра на домашнем стадионе на глазах у болельщиков бело-голубых.
«Я счастлив от того, что столько времени нахожусь в нашем клубе», — заключил Шунин.
300-й в составе бело-голубых для 34-летнего игрока стала игра шестого тура Российской премьер-лиги со столичным «Локомотивом», которая завершилась со счётом 1:1.
Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал невызов Шунина в сборную России по футболу.