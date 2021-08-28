Путин поздравил легкоатлета Яремчука с золотом Паралимпиады в беге на 1500 м

Президент России Владимир Путин поздравил россиянина Александра Яремчука с завоеванием золотой медали в беге на 1500 м на Паралимпийских играх в Токио.

«На дистанции 1500 м вы были быстрее и собраннее именитых соперников, уверенно доказали, что достойны быть первым. Своим победным выступлением продолжили «золотой счёт» нашей сборной», — говорится в письме Путина Яремчуку на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Яремчук занял первое место в беге на 1500 м на Паралимпиаде. Яремчук пробежал дистанцию за 03:52,08. Участники соревнований представляли категорию спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.