Российский легкоатлет занял первое место в беге на Паралимпиаде

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Российский спортсмен Александр Яремчук выиграл золото Паралимпийских игр в Токио, одержав победу в беге на 1500 м.
Российский легкоатлет занял первое место в беге на Паралимпиаде
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

Яремчук пробежал заданную дистанцию за 3:52,08. Второе место занял спортсмен из Болгарии Християн Стоянов с результатом 3:52,63, замыкает тройку лидеров угандиец Давид Эмонг с показателем в 3:53,51.

Участники состязаний представляют категорию спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Президент России Владимир Путин ранее поздравил российского велогонщика Михаила Асташова с завоеванием золота Паралимпиады в Токио.

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