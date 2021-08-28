Российский легкоатлет занял первое место в беге на Паралимпиаде

Российский спортсмен Александр Яремчук выиграл золото Паралимпийских игр в Токио, одержав победу в беге на 1500 м.

РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс. Яремчук пробежал заданную дистанцию за 3:52,08. Второе место занял спортсмен из Болгарии Християн Стоянов с результатом 3:52,63, замыкает тройку лидеров угандиец Давид Эмонг с показателем в 3:53,51. Участники состязаний представляют категорию спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Президент России Владимир Путин ранее поздравил российского велогонщика Михаила Асташова с завоеванием золота Паралимпиады в Токио.