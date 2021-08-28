Глава «Самбо-70» негативно высказался о трансгендерах в фигурном катании

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) разрешить спортсменам-трансгендерам принимать участие в соревнованиях по фигурному катанию.

«Честное слово, меня передергивает, когда я слышу слово «трансгендер» в контексте фигурного катания. Не поддерживаю политику ISU в этом вопросе. Считаю, что все должны быть на своих местах. Я за чёткую работы природы: мужчины соревнуются с мужчинами, а женщины — с женщинами. Другого просто не может быть», — цитирует Лайшева Sport24.

По его мнению, необходимо контролировать спорт, также он считает, что нельзя издеваться над таким эстетичным видом, как фигурное катание. Лайшев также признался, что 30 лет назад был против, чтобы девушки занимались самбо или дзюдо, но сейчас женские единоборства не вызывают удивления и смотрятся как честные и справедливые соревнования. При этом, как он считает, в случае с трансгендерами не может идти и речи о равенстве.

«Нужно остановиться, потому что это путь в никуда. Нам следует сохранять природное равновесие. Смотреть на мужчин в женском катании будет тошнотворно», — заявил руководитель «Самбо-70».

Согласно новым правилам ISU, если спортсмен поменял пол с мужского на женский и хочет участвовать в женских соревнованиях, то он должен будет предоставить анализ, согласно которому общий уровень тестостерона в организме не превышает 5 нмоль/л за последний год. Также этот уровень не должен выходить за пределы рамок в течение всего соревновательного периода, а при нарушении спортсменка будет отстранена на 12 месяцев.

Для участия в мужских соревнованиях трансгендеру необходимо предоставить подписанное заявление о том, что его гендерная идентичность — мужчина.

Ранее двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин назвал BLM, трансгендеров и коронавирус звеньями одной цепи.