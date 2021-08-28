Le Parisien: «Реал» поставил ультиматум ПСЖ в переговорах по трансферу Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» может отказаться от приобретения этим летом форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Le Parisien, мадридский клуб в ультимативной форме обратился к руководству ПСЖ с требованиями, согласно которым сделка по Мбаппе должна быть закрыта до вечера 29 августа. Если же этого не произойдёт, то «Реал» выйдет из переговоров.

В «Реале» пояснили, что ПСЖ специально затягивает с заключением сделки.

Сам Мбаппе не раз заявлял, что намерен сменить команду. Француз уже несколько раз отказывался продлевать контракт с парижским клубом. Его соглашение с ПСЖ действует до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, ПСЖ отклонил предложение «Реала» по Мбаппе на сумму €180 млн.