Le Parisien: «Реал» поставил ультиматум ПСЖ в переговорах по трансферу Мбаппе
- Reuters
Как сообщает Le Parisien, мадридский клуб в ультимативной форме обратился к руководству ПСЖ с требованиями, согласно которым сделка по Мбаппе должна быть закрыта до вечера 29 августа. Если же этого не произойдёт, то «Реал» выйдет из переговоров.
В «Реале» пояснили, что ПСЖ специально затягивает с заключением сделки.
Сам Мбаппе не раз заявлял, что намерен сменить команду. Француз уже несколько раз отказывался продлевать контракт с парижским клубом. Его соглашение с ПСЖ действует до конца июня 2022 года.
Ранее сообщалось, ПСЖ отклонил предложение «Реала» по Мбаппе на сумму €180 млн.