AS: ПСЖ отклонил предложение «Реала» по Мбаппе на сумму €180 млн
- Reuters
- © Stephane Mahe
Как сообщает AS, ПСЖ также дал понять, что отпустит Мбаппе не менее чем за €200 млн. Именно такую сумму французский клуб заплатил за него в 2018 году.
Парижский клуб накануне не принял первое предложение «Реала» в размере €160 млн. Сам Мбаппе не раз заявлял, что намерен сменить команду. Француз уже несколько раз отказывался продлевать контракт с парижским клубом. Его соглашение с ПСЖ действует до конца июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за Мбаппе €180 млн.