AS: ПСЖ отклонил предложение «Реала» по Мбаппе на сумму €180 млн

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Руководство «Пари Сен-Жермен» отклонило второе предложение «Реала» по трансферу форварда парижан Килиана Мбаппе.
AS: ПСЖ отклонил предложение «Реала» по Мбаппе на сумму €180 млн
  • Reuters
  • © Stephane Mahe

Как сообщает AS, ПСЖ также дал понять, что отпустит Мбаппе не менее чем за €200 млн. Именно такую сумму французский клуб заплатил за него в 2018 году.

Парижский клуб накануне не принял первое предложение «Реала» в размере €160 млн. Сам Мбаппе не раз заявлял, что намерен сменить команду. Француз уже несколько раз отказывался продлевать контракт с парижским клубом. Его соглашение с ПСЖ действует до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за Мбаппе €180 млн.

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