Le Parisien: «Реал» готов заплатить за Мбаппе €180 млн
- Reuters
Как сообщает Le Parisien, «Реал» готов повысить своё предложение до €180 млн.
По информации СМИ, парижский клуб накануне не принял предложения «Реала» в размере €160 млн. Сам Мбаппе не раз заявлял, что намерен сменить команду. Француз уже несколько раз отказывался продлевать контракт с парижским клубом. Его соглашение с ПСЖ действует до конца июня 2022 года.
Руководство мадридцев уверено в том, что клубу удастся подписать Мбаппе до закрытия трансферного окна.
Ранее в «Реале» выразили удивление реакцией ПСЖ на предложение по Мбаппе.