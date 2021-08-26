Le Parisien: «Реал» готов заплатить за Мбаппе €180 млн

Мадридский «Реал» продолжает настаивать на трансфере нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Как сообщает Le Parisien, «Реал» готов повысить своё предложение до €180 млн.

По информации СМИ, парижский клуб накануне не принял предложения «Реала» в размере €160 млн. Сам Мбаппе не раз заявлял, что намерен сменить команду. Француз уже несколько раз отказывался продлевать контракт с парижским клубом. Его соглашение с ПСЖ действует до конца июня 2022 года.

Руководство мадридцев уверено в том, что клубу удастся подписать Мбаппе до закрытия трансферного окна.

Ранее в «Реале» выразили удивление реакцией ПСЖ на предложение по Мбаппе.