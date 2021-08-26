Marca: В «Реале» удивлены реакцией ПСЖ на предложение по Мбаппе

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Руководство мадридского «Реала» удивлено реакцией владельца «Пари Сен-Жермен» на ход переговоров относительно трансфера нападающего Килиана Мбаппе.
Marca: В «Реале» удивлены реакцией ПСЖ на предложение по Мбаппе
  • Reuters

Об этом сообщает Marca.

Напомним, что спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что мадридский клуб ведёт себя некорректно и незаконно.

В «Реале» считают, что поступили максимально корректно и нормально общались с парижским клубом, сделав официальное предложение по Мбаппе.

Руководство мадридцев уверено в том, что клубу удастся подписать Мбаппе до закрытия трансферного окна.

Ранее Перес пожаловался на грубый ответ ПСЖ на предложение о Мбаппе.

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