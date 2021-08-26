Marca: В «Реале» удивлены реакцией ПСЖ на предложение по Мбаппе
- Reuters
Об этом сообщает Marca.
Напомним, что спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что мадридский клуб ведёт себя некорректно и незаконно.
В «Реале» считают, что поступили максимально корректно и нормально общались с парижским клубом, сделав официальное предложение по Мбаппе.
Руководство мадридцев уверено в том, что клубу удастся подписать Мбаппе до закрытия трансферного окна.
Ранее Перес пожаловался на грубый ответ ПСЖ на предложение о Мбаппе.