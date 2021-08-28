Канчельскис назвал наглостью предложение «Зенита» о покупке квоты на легионеров

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал предложение генерального директора «Зенита» Александра Медведева, согласно которому клубы имели право выкупать квоту на легионеров у команд, которые испытывают не такую сильную потребность в иностранных игроках.
Канчельскис назвал наглостью предложение «Зенита» о покупке квоты на легионеров
  • РИА Новости

«Это наглость со стороны «Зенита» — предлагать выкупать легионеров у небогатых клубов. Так нельзя. Видимо, они хотят окончательно в ПСЖ превратиться. Также это напоминает «Милан» и «Манчестер Сити» в своё время», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Он посетовал на то, что со своими ресурсами клуб с берегов Невы может выдвигать любые условия, и сравнил данную ситуацию с походом в атаку на танк с одной винтовкой в руках.

«А на самом деле хватит уже сказочных историй, надо просто развивать футбол. «Газпром» может позволить себе выкупать и закупать кого угодно, но надо реально и рационально смотреть на вещи. Все должны быть в равных условиях», — добавил эксперт.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров. 

Ранее член исполкома РФС Рохус Шох заявил, что лимит на легионеров стоит отменить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить