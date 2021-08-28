Канчельскис назвал наглостью предложение «Зенита» о покупке квоты на легионеров
- РИА Новости
«Это наглость со стороны «Зенита» — предлагать выкупать легионеров у небогатых клубов. Так нельзя. Видимо, они хотят окончательно в ПСЖ превратиться. Также это напоминает «Милан» и «Манчестер Сити» в своё время», — цитирует Канчельскиса Sport24.
Он посетовал на то, что со своими ресурсами клуб с берегов Невы может выдвигать любые условия, и сравнил данную ситуацию с походом в атаку на танк с одной винтовкой в руках.
«А на самом деле хватит уже сказочных историй, надо просто развивать футбол. «Газпром» может позволить себе выкупать и закупать кого угодно, но надо реально и рационально смотреть на вещи. Все должны быть в равных условиях», — добавил эксперт.
РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.
На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.
Ранее член исполкома РФС Рохус Шох заявил, что лимит на легионеров стоит отменить.